Прописка потрібна і для отримання субсидій, і для відкриття бізнесу

Згідно з українським законодавством, українці та іноземці, які проживають в Україні, повинні зареєструвати своє місце проживання. Якщо цього не зробити, то людина втратить доступ до низки послуг. Яких саме, ідеться на сайті «Новини.Live».

Терміни реєстрації

Після зняття з реєстрації людина має один місяць для реєстрації за новим місцем проживання. Для новонароджених дітей термін реєстрації становить три місяці.

Якщо документи подані вчасно, зареєструвати місце проживання можна і той же день. Знятися з реєстрації в одному місці і зареєструватися в іншому можна в один день також.

Що втрачає людина без реєстрації місця проживання

Відсутність зареєстрованого місця проживання ускладнює доступ до адміністративних і соціальних послуг. Наприклад:

неможливо оформити окремі паспортні документи;

неможливо зареєструвати дитину за місцем проживання;

проблеми з отриманням пільг і субсидій;

ускладнення при купівлі та продажу нерухомості;

труднощі з оформленням дитини в садок чи школу;

неможливо зареєструвати ФОП;

неможливо зареєструвати авто;

проблеми з підтвердженням громадянства чи отриманням посвідки на проживання.

За відсутність реєстрації місця проживання або порушення термінів реєстрації передбачений штраф в розмірі від 17 до 51 грн.