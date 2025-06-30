Якщо ви надаєте перевагу натуральним засобам, варто звернути увагу на рослини‑репеленти

У теплу пору року відпочинок на природі може зіпсувати одна з найпоширеніших неприємностей – комарі. Вони не лише дошкуляють укусами, а й можуть бути носіями небезпечних вірусів. Однак природа сама дає нам інструменти для захисту – існують рослини, які допомагають тримати цих надокучливих комах подалі. Про них пише WebMD.

Якщо ви надаєте перевагу натуральним засобам, варто звернути увагу на рослини‑репеленти. Їхні ефірні олії допомагають захищати саму рослину від комах, бактерій і вірусів та мають відлякувальний ефект для комарів.

Рослини самі по собі не діятимуть, якщо просто ростимуть у саду, щоб олії почали діяти, їх потрібно активізувати. Для цього слід:

підрізати рослину;

потовкти або розчавити листя;

нанести подрібнене листя або олію на шкіру.

Ось декілька рослин, які можуть допомогти зменшити кількість комарів навколо:

Хризантеми (Tanacetum cinerariifolium). Протягом тисячоліть певні види хризантем використовували для відлякування комарів. Вони містять піретрин – природну речовину, яка паралізує нервову систему комах навіть у мікродозах.

Цитронела (Cymbopogon nardus, Cymbopogon winterianus). Традиційні рослини‑репеленти з виразним лимонним ароматом. Їхні ефірні олії – цитронелол, цитронелаль, гераніол – маскують запахи, привабливі для комарів. Водночас їх ефективність обмежується деякими видами комарів, зокрема носіями вірусу Західного Нілу.

Герань (Pelargonium graveolens). Однорічна рослина з яскравими квітами, що містить гераніол, ліналоол та цитронелол. Нанесення 20% олії герані на шкіру може забезпечити захист від комарів до 8 годин.

Лаванда (Lavandula angustifolia). Рослина з фіолетовими квітами й заспокійливим ароматом. Вона може прикрасити сад і водночас дещо зменшити активність комарів, хоча дослідження показали обмежену дію проти переносників денге.

Лимонна трава (Cymbopogon citratus). Близька родичка цитронели, містить гераніаль і цитраль – ефективні природні репеленти.

М’ята перцева (Mentha × piperita). Її ментоловий аромат не до вподоби комарам. За деякими дослідженнями, м’ята ефективна проти комарів, що переносять вірус Західного Нілу.

Чорнобривці (Tagetes erecta, Tagetes patula). Їхні яскраві квіти містять лімонен і піретрин, які діють як природні інсектициди.

Нім (Azadirachta indica). Вічнозелене дерево родом з Індії. Його насіння багаті на леткі олії, які використовують у традиційній медицині. Суміш 2% олії німу з кокосовою олією, нанесена на шкіру, може відлякувати комарів.

Безпечні для домашніх тварин рослини, що відлякують комарів:

Базилік (Ocimum basilicum). Універсальна рослина з родини м’ятових, яка виділяє олію карвакрол – вона діє як репелент і антисептик. Безпечна для котів і собак.

Котовник (Nepeta cataria). Багаторічник з родини м’ятових, містить непеталактон – ефективний відлякувач комарів. Може швидко розростатися в саду і привертати котів.

Меліса лікарська (Melissa officinalis). Інша рослина родини м’ятових, її ароматні листки також мають репелентні властивості. Для підтримки активного росту слід її регулярно обрізати.

Розмарин (Rosmarinus officinalis). Рослина з деревоподібним ароматом, містить вербенон, камфору й терпени. У деяких дослідженнях розмарин виявився менш ефективним проти комарів, що переносять денге.

Шавлія (Salvia officinalis, Salvia sclarea). Її ефірні олії, як-от камфора й п-цимен, можуть зменшувати кількість укусів комарів. Проте ефективність шавлії здебільшого обмежена комарами, що поширюють вірус Західного Нілу.