Для боротьби з листоїдом слід удатися до комплексних методів

Гортензія деревовидна – дуже гарна квітка, яка потребує ретельного догляду. Особливо уважно потрібно спостерігати за шкідниками, які часто з’являються в літній період.

Равлики на гортензії

Частенько рослину атакує виноградний равлик або янтарка звичайна. Найбільше вони віддають перевагу вологим, тінистим або загущеним місцям посадок. Шкідники, потрапляючи на гортензію, об’їдають бутони, після чого перемикаються на листя і молоді пагони. Равлики є великою небезпекою для рослин, які зимують під укриттям. Ці шкідники проникають в грунт, що оточує кущ, а після настання весни і підвищення температури вибираються на поверхню і поїдають перші бруньки і листочки. Іноді біля кущів гортензії можна виявити цілі кладки равликів, пише «Сад і город».

Щоб від них позбавитися, слід удатися до звичайного механічного знищення шкідників і кладок, що залишаються ними. Займатися цим треба упродовж весняного і літнього періоду.

Також для знищення равликів застосовується метальдегід або «Гроза». Вони є отруйними препаратами, тому утримаєтеся від розміщення їх безпосередньо на поверхні землі, оскільки вони засмічують грунт, а при змішуванні з грунтом просто перестають діяти. Насипайте такі хімікати в невеликі скляночки і розставляйте їх в горизонтальному положенні навколо куща гортензії.

Як боротися з павутиновим кліщем

Якщо ви помітили, що з тильного боку лист гортензії покритий дрібними плямами жовтого кольору, які через деякий час зливаються в цілий мармуровий візерунок, то будьте упевнені-гортензію уподобав павутиновий кліщ. Уражене листя усихає, а після обпадає. Розпізнати їх досить просто: це маленькі комахи з довжиною тіла всього 1-2 мм, що мають молочно-прозорий, червоний, жовто-зелений або помаранчевий колір.

Для того, щоб позбутися павутинового кліща використайте такі засоби, як «Фуфан» (розводиться в пропорції 5 мл на 5 л води). Два обприскування розчином, що вийшов, буде досить для знищення кліщів. Також добре з цим впорається «Тіофос», який є досить сильним інсектицидом.

Як позбавитися від попелюхи на квітці

Попелюха є загрозою для багатьох видів рослин, оскільки вона украй швидко розмножується і виділяє залишкові цукристі виділення, в яких потім з’являються грибки, що вражають листя. Уражена попелюхою гортензія росте набагато повільніше.

Позбавиться від попелюхи можна за допомогою безпечного і простого засобу – просто полийте рослину потужним натиском води. Не перестарайтеся, щоб не пошкодити саму гортензію. Оскільки попелюха на гортензії закріплюється дуже неміцно, простий струмінь води збиває її з листя. Але місця найбільшого скупчення шкідників все ж варто обробити інсектицидним засобом.

Методи боротьби з листоїдом

Жуки-листоїди належать до виду шкідників, який ушкоджує усі частини рослини. Назву ця комаха дістала через свою особливість – вигризати цілі отвори в листі гортензії. Личинки листоїда з’їдають листя рослини цілком, залишаючи від них одні прожилки. Стебла також можуть постраждати від цього шкідника, який вигризає їх прямо зсередини. Деякі личинки жука-листоїда мешкають в грунті, де вони ушкоджують корені гортензії.

Для боротьби з листоїдом слід удатися до комплексних методів, серед яких :