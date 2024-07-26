На стан троянди може вплинути контраст умов вдома і в магазині

Не завжди квіткарі, чи магазини, які продають квіти правильнотдоглядають за рослинами. Тому, після покупки троянд варто правильно оживити їх перед посадкою у грунт. Поради щодо догляду пише «Яскрава клумба».

Перші дії після покупки

На стан троянди може вплинути контраст умов вдома і в магазині. Річ у тім, що рослина в магазині регулярно підгодовується і забезпечується достатньою вологістю повітря й ґрунту. Потрапивши до вас, вона має пройти адаптаційний період, їй допоможе низка комплексів:

видаліть захисну обгортку, щоб рослина не заразилася грибковим захворюванням;

зріжте чистим і гострим ножем (секатором) зів'яле листя, сухі пагони та бутони;

доведеться зрізати всі квіти разом з гілками, інакше троянда витратить всі сили на останнє цвітіння, а не на адаптацію;

якщо у горщику ви помітили кілька кущів, їх варто розсадити;

квітку варто обробити протигрибковим препаратом (листя можна протерти мильною водою або спеціальним складом).

Коли пересаджувати троянду кімнатну

Рекомендується потримати троянду в нових умовах кілька днів, тоді можна пересадити куплену троянду в горщику. За цей час можна підібрати ємність. Краще використовувати керамічну чи пластикову. Діаметр вибирають на 5 см більше, ніж у старого горщика. Висота не особливо важлива, оскільки коріння розростається убік. Грунт готується з перегною (40%), дернової землі (40%), піску (20%). Дно ємності засипається двома-трьома сантиметровим шаром керамзиту.

Троянду обережно витягають зі старої ємності й разом із грудкою ґрунту висаджують у новому горщику. Коріння має бути білим або жовтуватим. Сухі та коричневі частини коренів, що нагадують волосся, потрібно видалити секатором. Завершують пересадку поливом.