Сидерати допоможуть землі відновитися і підготуватися до наступного сезону посівів

Коли частину врожаю вже зібрано, не залишайте ділянку порожньою, засівайте її сидератами. Це недорогий, але дуже дієвий спосіб збагачення ґрунту поживними речовинами, покращення його структури та стримування бур’янів. Що можна посадити у серпні для відновлення ґрунту пише Ukr.Media.

Вика

Компактна бобова культура, що формує щільний зеленуватий покрив над ґрунтом. Вика допомагає накопичувати азот у ґрунті, пригнічує бур’яни та використовується як мульча. Ідеально підходить для ділянок із плодовими кущами або деревами, створює не лише укриття, а й природне добриво.

Біла гірчиця

Ця рослина виділяє природні речовини, які пригнічують шкідливі грибки й бактерії. Вона освіжає ґрунт, захищає від гнилі й парші, а також пригнічує бур’яни. Висівається швидко, не боїться прохолодної погоди, а її молоде листя їстівне. Гарний попередник для огірків, томатів, перцю та картоплі.

Овес

Овес – злак з потужною кореневою системою, що розпушує ущільнений шар ґрунту та поповнює запас калію. Він не накопичує багато азоту, тому ідеально поєднується з бобовими сидератами. Особливо рекомендується перед посадкою баклажанів, перцю, томатів.

Люцерна

Багатолітнє бобове рослина, яке забезпечує велику кількість зеленої маси та збагачення ґрунту азотом. Рекомендована там, де можна залишити ділянку на кілька місяців, вона активно розвивається і сприяє створенню поживної підоснови.

Жито

Ідеально сіяти разом із бобовими. Жито добре працює на кислих, щільних ґрунтах, має здатність утримувати сніг узимку й запобігати промерзанню поверхні. А його коріння допомагає перетворювати важкодоступні речовини в легко засвоювані елементи для рослин.

Фацелія

Однорічна декоративна рослина з ніжними фіолетовими квітками. Посів можливий майже до осені. Жах для мокриці, натомість джерело залучення корисних комах. Якщо її заробити в ґрунт перед посадкою картоплі, значно підвищиться врожайність.