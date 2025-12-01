Неправильно підібрана сковорідка може подряпати плиту та навіть деформуватися під тією тепла або не розподіляти його рівномірно

Індукційні плити виглядають стильно та легко очищуються, але вони – доволі делікатні. І не кожну сковорідку можна використовувати на такому покритті. Неправильно підібрана сковорідка може подряпати плиту та навіть деформуватися під тією тепла або не розподіляти його рівномірно. Mаrtha Stewart розповідає, які сковорідки не варто використовувати на індукційній плиті.

Сковорідки, яких краще уникати

Чавун.

Вага чавуну та його шорстка текстура роблять його небезпечним для таких поверхонь. Навіть легке ковзання може спричинити глибокі подряпини.

Замість чавунних сковорідок можна використовувати чавун з емальованим покриттям. Гладке та герметичне покриття запобігає появі подряпин та плям, зберігаючи при цьому чудове утримання тепла.

Кам’яна та неглазурована кераміка.

Ці матеріали часто використовують для випічки, але вони не призначені для індукційної плити. Їхнє неглазуроване дно може зробити варильну поверхню матовою або залишити подряпини.

Замість цих матеріалів варто використовувати повністю глазуровану кераміку або твердо анодований алюміній.

Мідний посуд без покриття.

Необроблена мідь може виглядати красиво, але вона може залишати металевий осад, який може знебарвити варильну поверхню. І з часом ці плями може стати майже неможливо видалити.

Краще використовувати нержавіючу сталь з мідним сердечником, тому що зовнішня частина з нержавіючої сталі захищає ваше індукційну плиту.

Старий скляний посуд.

Антикварні сковорідки з прозорого скла не призначені для сучасних плит. Вони можуть тріснути через різницю температур, а також нерівномірно нагріваються.

Замість них варто обрати нержавіючу сталь, адже вона рівномірно нагрівається та не дряпає варильну поверхню.