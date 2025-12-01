Ідея здається зручною, але насправді це небезпечно

Під час відключень електроенергії багато хто замислюється, чи не під’єднати генератор просто до звичайної розетки в домі. Ідея здається зручною, але насправді це небезпечно. УНІАН розповідає, чому так не варто робити.

Чому не можна підключати генератор через розетку?

На думку Андрія Яворського, доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та енергетичного менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, всі генератори призначені для того, щоб їх під’єднували через подовжувач. Але ні в якому разі не можна користуватися подовжувачем типу вилка-вилка, тобто вмикати генератор напряму через розетку.

Експерт пояснює, що мова йде про такий тип підключення – з одного боку подовжувача є вилка, яку встромляють в розетку генератора, а другу вилку вмикають у розетку в приміщенні.

Але якщо ви забудете від’єднати генератор від мережі, а енергію з боку мережі подадуть, може відбутися аварія з пожежею та гарантованим виходом генератора з ладу. Щоб уникнути такої небезпечної ситуації, потрібно вмонтувати «систему введення резерву» – він перемикатиме живлення з генератора на загальну мережу і навпаки. Цю систему можна вмонтувати в щитову або окремо та під’єднати до щитової. Але під’єднанням генератора через таку систему має займатися фахівець, оскільки доведеться вносити зміни в систему електропостачання внутрішніх мереж житла.

Також ви можете забезпечити резервне живлення простішим шляхом – використати звичайний подовжувач, з одного боку якого вилка, яку під’єднують до генератора, а з другого купа розеток. І в такому разі можна буде увімкнути в розетку ті прилади, які може заживити генератор.

За словами експерта, подовжувач також потрібен, щоб розмістити пристрій згідно з встановленими правилами безпеки – на відстані близько 6 метрів від зрізу стіни, в якій є вікна чи двері, і на відстані мінімум метр від суцільної стіни. Важливо щоб у подовжувача для генератора кабель обов’язково був з подвійною ізоляцією.

«Потрібно пам'ятати про те, що у провідників цього кабелю має використовуватися січення не менше, аніж 2,5 квадратні міліметри. Щодо довжини кабелю, то оптимальна його довжина з таким січенням – 20 метрів», – сказав Андрій Яворський.

А ось корпус генератора повинен бути заземленим, щоб зайвий небезпечний струм йшов у землю.