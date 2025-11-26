Існують прості способи підсилити світло за допомогою підручних засобів

Через регулярні відключення світла українцям знову доводиться пристосовуватися до темних вечорів і шукати альтернативні джерела освітлення. Коли блекаут припадає на нічні години, будь-який невірний крок у темряві може закінчитися травмами, тому запасні варіанти світла мають бути під рукою. Детальніше про це пише «24 Канал».

Класичні способи освітлення

Найпростішими та найдоступнішими залишаються свічки й масляні лампи. Свічки легко запалити й встановити у підсвічник, а масляні лампи дають стабільніше та яскравіше полум’я, працюючи на гніті та олії. Вони можуть горіти довго і забезпечувати комфортний рівень світла у кімнаті.

Сонячні лампи – ще один надійний варіант. Вони накопичують енергію протягом дня, а вночі працюють автономно. Підходять як для дому, так і для саду або балкона.

Корисними можуть бути й газові лампи. Вони працюють на пропані, гасі або природному газі, служать роками та забезпечують інтенсивне світло. Єдиний мінус – вища ціна.

Мобільні джерела світла

Лампи на батарейках – легкі, компактні та прості у використанні. Їх зручно переносити по дому й розміщувати в різних кімнатах.

Ліхтарики – обов’язкова річ у період блекаутів. Вони бувають на батарейках або акумуляторні, деякі моделі із підзарядкою від USB або сонячної панелі.

LED-свічки-таблетки – безпечна альтернатива звичайним свічкам. Вони працюють на батарейках, світяться м’яким теплим світлом і можуть горіти годинами. Головне – мати запас батарейок.

Світлові гірлянди також можуть стати джерелом світла. Їх легко закріпити на стіні, полиці чи карнизі. Доступні гірлянди на батарейках або з вбудованими акумуляторами.

Як зробити кімнату світлішою без додаткових ламп

Щоб посилити природне або слабке штучне світло, можна використати прості прийоми:

відчиняти штори й максимально відкривати вікна;

віддавати перевагу світлим елементам інтер’єру;

встановити скляні перегородки;

використовувати легкі тканини замість щільних портьєр;

розміщувати рослини так, щоб вони не затуляли світло, а навпаки розсіювали його.

Корисні лайфхаки для додаткового освітлення

Існують прості способи підсилити світло за допомогою підручних засобів. Один із них – використання ліхтарика та пляшки з водою. Якщо притиснути увімкнений ліхтарик до прозорої пляшки, наповненої водою, світло розсіюється та стає м’якшим і ширшим.

Ще один варіант – використання дзеркал. Якщо направити на дзеркало ліхтарик чи поставити поруч невелику лампу, відбиття значно посилить освітлення. Дзеркало також допомагає перенаправити світло з вулиці глибше у кімнату.