Різниця у першому внеску в різних містах регіону сягає понад 300 тис. грн

Профільний портал ЛУН склав рейтинг міст за мінімальним першим внеском у державній іпотечній програмі «єОселя». У містах західного регіону найбільше доведеться заплатити в Ужгороді, що також очолив загальноукраїнський рейтинг.

«єОселя» на заході України

Перший внесок за найдешевшу квартиру в Ужгороді за програмою «єОселя» становить близько 640 тис. грн – це рекордна сума по Україні загалом. На другому місці – Львів, де перший внесок може становити від 618 тис. грн. На третьому місці серед міст заходу – Чернівці, де перший внесок стартує від 442 тис. грн.

В інших містах, за даними ЛУН, суми такі:

Луцьк – 400 тис. грн;

Рівне – 392 тис. грн;

Івано-Франківськ – 296 тис. грн;

Хмельницький – 293 тис. грн;

Тернопіль – 253 тис. грн.

Перший внесок за програмою єОселя в містах України. Інфографіка ЛУН

Для порівняння, в Києві мінімальний перший внесок за житло за програмою «єОселя» становить від 487 тис. грн. А найдоступніша іпотека в містах центральної та східної України: у Харкові – 230 тис. грн, в Сумах – 240 тис. грн, в Запоріжжі – 189 тис. грн. А найнижчий поріг входу в країні показав Кропивницький – лише 128 тис. грн.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

В інших містах України перший внесок такий:

Чернігів – 487 тис. грн;

Полтава – 448 тис. грн;

Вінниця – 392 тис. грн;

Дніпро – 383 тис. грн;

Житомир – 356 тис. грн;

Миколаїв – 336 тис. грн;

Одеса – 329 тис. грн4

Черкаси – 284 тис. грн.

У ЛУН також кажуть, що попит на пільгову іпотеку не знижується. З початку 2025 року українці оформили понад 4,6 тис. кредитів у межах «єОселі» на суму 8,4 млрд грн.