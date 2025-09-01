На ринку великий попит, а пропозиція зменшується

Кінець серпня, вересень і частково жовтень – це пік сезону на ринку нерухомості, коли ціни починають динамічно зростати. Де і якого подорожчання цін на оренду житла чекати восени, пише «24 Канал» з посиланням на експертку «OLX Нерухомість».

Раніше ZAXID.NET розповідав, як напередодні навчального року в містах заходу України зросли ціни на оренду житла для студентів. Проте це ще був не пік подорожчання, вважає керівниця сектору з розвитку продажів «OLX Нерухомості» Оксана Остапчук.

Восени очікується подальше зростання ціни оренди. Це зумовлене підвищенням попиту і тим, що кількість пропозицій зменшується. Через поєднання цих факторів, ціни зростатимуть.

«За перше півріччя 2025 року середня вартість оренди по Україні зросла на 8%, і ця тенденція продовжиться. Традиційно, пік активності припадає на серпень-вересень і може зберігатися навіть у жовтні. Тому можна прогнозувати подорожчання оренди у межах 10-20% у безпечних регіонах», – вважає Оксана Остапчук.

Найбільше подорожчають однокімнатні квартири – це найпопулярніший формат серед орендарів.

За даними OLX, найбільший попит на оренду зосереджений у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську.