Дистанційні школи можуть бути якісною альтернативою навчанню офлайн

До освітньої омбудсменки Надії Лещик від початку навчального року надходить більша кількість звернень від батьків щодо порушення прав учасників освітнього процесу. Впродовж 2024 року надійшло 23 звернення щодо діяльності шкіл, 19 із них подали батьки. Більшість з них стосувалися булінгу. Про це повідомили на сайті освітньої омбудсменки.

Батьки шукають альтернативні заклади освіти для своїх дітей, обираючи приватні. За даними Інституту освітньої аналітики, станом на травень 2024 року в Україні функціонувало 428 приватних закладів загальної середньої освіти із різними форматами організації освітнього процесу.

Освітня омбудсменка наголошує на важливих моментах, на які варто звернути увагу батькам, якщо вони хочуть обрати для навчання своєї дитини приватний заклад освіти, зокрема:

інформаційну відкритість закладу освіти;

наявність ліцензії;

умови договору;

оплату за навчання та інші послуги;

порядок зарахування та відрахування і переведення учнів;

освітню програму;

форми здобуття освіти та режим роботи закладу;

педагогічний склад працівників;

наявність захисних споруд;

мову освітнього процесу;

навчання дітей з особливими освітніми потребами;

цінності закладу освіти.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Доброю альтернативою є дистанційні школи. У них учні обирають зручний час і темп для навчання та мають цілодобовий доступ до навчальних матеріалів.