Деякі види круп достатньо залити окропом, а інші можна замочити в холодній воді

Приготувати кашу можна й без плити, якщо правильно обрати крупу та дати їй достатньо часу для настоювання. Деякі види достатньо залити окропом, інші – замочити в холодній воді. Які з них підійдуть і як діяти за відсутності електрики та газу, розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Які крупи можна запарити окропом?

Ячна каша. Залийте її окропом і залиште на 2–3 години, щоб зерна розм’якли.

Пшоняна каша. Залийте окропом і почекайте 1 годину.

Пшенична каша. Залийте окропом і закутайте посудину в ковдру, аби зберігалося тепло. Зачекайте 30–50 хвилин для настоювання.

Булгур. Без варіння можна приготувати булгур дрібного або середнього помелу. Залийте його окропом і залиште настоюватися на 20 або 40 хвилин відповідно.

Які крупи можна залити холодною водою?

Гречка. Коричнева гречка зазвичай проходить попереднє обсмажування та сушіння. Якщо у вас немає газу та світла, таку крупу мона заздалегідь замочити водою кімнатної температури, молоком або кефіром. Вона має настоюватися від 5 до 10 годин, тому краще замочувати її на ніч.

Перлова каша. Цю крупу можна заливати як окропом, так і звичайною водою. Але настоюватися в холодній воді вона має від 10 до 24 годин.

Кускус. Крупу слід залити холодною водою та залишити на 20–30 хвилин. За цей час крупа розм’якне. А якщо ви використаєте гарячу воду, то кускус буде готовий за 5–10 хвилин.

Вівсянка. Для приготування в холодній воді залиште її настоюватися 30 хвилин або годину.

Кіноа. Просто залийте холодною водою та залиште на ніч.

Усі перелічені крупи також можна готувати в термосі. Орієнтовно одна година варіння на плиті відповідає 4–5 годинам настоювання в термосі.