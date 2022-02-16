Прем'єр Фуміо Кішіда повідомив, що Японія готова надати кредит на понад 100 млн доларів

Японія готова в екстреному порядку надати Україні кредит на суму щонайменше 100 млн доларів. За повідомленням Міністерства закордонних справ Японії, такий кредит буде знаком підтримки України в умовах зосередження російських військ біля українських кордонів.

«Прем'єр-міністр [Фуміо] Кішіда повідомив, що Японія терміново готова надати кредит на суму не меншу 100 млн доларів на прохання української сторони, за що президент [Володимир] Зеленський висловив глибоку вдячність», – йдеться в повідомленні, опублікованому після телефонної розмови японського прем’єр-міністра з українським президентом, яка відбулася 15 лютого.

В прес-службі президента України зазначили, що, окрім кредиту в сумі 100 млн доларів, Японія готова виділити ще 3 млн доларів на медичну сферу.

Також лідери двох країн домовилися співпрацювати разом, щоб послабити напруженість на російсько-українському кордоні дипломатичними зусиллями.