США запропонувало Україні кредитні гарантії в розмірі до 1 млрд доларів для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і підтримки економічних реформ на тлі нарощування російських військ на кордоні. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

«Ця пропозиція зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії», – заявив Блінкен.

З його слів, крім виділення кредитних гарантій, економічній стабільності також спритиме партнерство між Україною із МВФ, G7 та іншими двосторонніми донорами і міжнародними фінансовими установами.

Держдеп США нагадав, що Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на 1 млрд доларів у період з 2014 по 2016 роки. зі слів Блінкена, вони стабілізувати українську економіку на тлі попередньої російської агресії та сприяли економічним реформам.

Зазначимо, що раніше Франція заявила про виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової кредитної допомоги для стабілізації економіки. Про надання Україні 150 млн євро кредиту оголосила і Німеччина. Відомо, що Канада також вирішила надати Україні кредит на 393 млн доларів. Крім цього, Оттава також відправить Києву летальне озброєння.