Раніше Японія погодила надання Україні 6 млрд доларів із заморожених російських активів

Україна отримає грант від Японії загальною вартістю 8,8 млрд єн (58 млн доларів). Гроші підуть на фінансування проєктів з відбудови, повідомив у вівторок, 11 лютого, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 11 лютого Україна та Японія затвердили проєкт грантової угоди, розрахованої на відбудову. Кошти виділило Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

«Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку. Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Японія оголосила про надання Україні понад 3 млрд доларів. Гроші є частиною пакета G7 на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються коштом заморожених російських активів. Вже наприкінці грудня 2024 року Японія повідомила, що передасть Україні в межах цього проєкту ще 3 млрд доларів.

Зазначимо, станом на грудень 2024 року Японія вже передала Україні гуманітарну й фінансову допомогу загальним обсягом 12 млрд доларів.