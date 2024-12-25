Прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішиба та Володимир Зеленський провели телефонну розмову

Японія передасть Україні ще 3 млрд доларів з доходів заморожених російських активів. Про це у середу, 25 грудня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Шіґеру Ішібою. Під час спілкування президент привітав японського прем’єра з обранням на посаду голови уряду. Також глава держави розповів Шігеру Ішібу про російську ракетку атаку в ніч на Різдво.

«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів», – сказав Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Японії.

За словами президента, Японія вже передала Україні гуманітарну й фінансову допомогу загальним обсягом 12 млрд доларів.

Нагадаємо, 24 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала перший транш від доходів заморожених російських активів у розмірі 1 млрд доларів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 25 жовтня лідери країн G7 повідомили, що досягли згоди щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії.