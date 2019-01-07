Японія ввела податок на виїзд туристів з країни

Японія з 7 січня вводить новий податок у розмірі для тих, хто залишає країну літаком або кораблем. Про це повідомляє CBN.

Зазначається, що податок у розмірі 1000 єн (9,2 доларів США) буде прив'язаний до вартості квитків на літак або корабель. Новий податок буде поширюватися як на громадян Японії, так і іноземців, які залишають країну. Від нового податку звільнятимуться ті, хто робить тимчасову зупинку в країні й залишає її межі протягом 24 годин після прибуття. Крім того, податок не поширюється на дітей віком до двох років, послів іноземних держав і державних осіб.

Влада Японії очікує, що новий податок принесе в 2019 році до бюджету країни близько 50 млрд ієн доходу. Кошти направлять на установку пристроїв для розпізнавання осіб в аеропортах для прискорення міграційних процедур, розширення послуг на іноземних мовах на туристичних об'єктах країни та інше.