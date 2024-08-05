Ще кілька місяців тому японський фондовий ринок сягнув піку, а сьогодні встановив інший рекорд

У понеділок, 5 серпня, японський фондовий ринок показав найбільше падіння з часів фінансової кризи 2011 року. На момент закриття торгів індекс Nikkei, що складається з 225 найбільших компаній країни, впав на 12,4%. Це найбільше одноденне падіння з часів «чорного понеділка» 1987 року. Про це повідомляє Reuters.

Падіння зачепило фондові ринки в усьому світі, та найбільше – азійський регіон. Так, південнокорейський індекс Kospi втратив 9%, а тайванська біржа Taiex – 8,4%. Фондові ринки Сінгапуру, Індонезії, Таїланду, Гонконгу, Шанхая втратили приблизно по 2-3%. Падіння торкнулося і австралійського індексу S&P/ASX 200.

Біржові індекси Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн Європи у понеділок, 5 серпня, втратили 1-3%.

Також падіння зачепило криптовалюту, зокрема, біткоїн впав до 52 тис. доларів США.

Чому так сталося

У п’ятницю, 2 серпня, в США оприлюднили офіційні дані про стан ринку праці. Ці дані виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося: очікувалося, що в липні в США з’явиться 175 тис. нових робочих місць, в реальності ж створено 114 тис.

Загалом статистика ринку праці США не показувала суттєвих покращень ще з грудня 2023 року, що може свідчити про наближення рецесії. Так, аналітики агентства Goldman Sachs підвищили річну оцінку ймовірності рецесії у США з 15 до 25%, аналітики JPMorgan говорять про 50% такої ймовірності.

Водночас аналітики очікують, що в серпні ситуація на ринку праці покращиться. Якщо ж ні, то погіршиться прогноз щодо базової ставки Федеральної резервної системи США – ставки за федеральними фондами, як її називають. Від цього показника залежить вартість міжбанківських кредитів, позик для бізнесу, іпотеки і ставок за кредитними картками. Від них, у свою чергу, залежить коливання вартості різноманітних активів, зокрема, криптовалют. Все це впливає на фондові ринки США і світу.

Зміни на фондових ринках, у свою чергу, впливають на курси валют і на ціни на ринках нафти, цінних металів, сільськогосподарської продукції тощо.

Додамо, що ставка за федеральними фондами у США зараз перебуває на найвищому рівні за минулі 23 роки і сягає 5,5%. Її не переглядали упродовж восьми засідань Федерального резерву поспіль. 1 серпня Федрезерв анонсував імовірне зменшення ставки з вересня.