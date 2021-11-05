Nissan Leaf в тюнігу ESB

В Японії Nissan Leaf першого покоління переробляють на кросовер. Для цього автомобілю збільшують кліренс та встановлюють накладки на кузов. Повний комплекс тюнінгу коштує близько 700 доларів.

Тюнінгова компанія ESB, що базується в Осаці, Японія, представила комплект для перетворення хетчбека Nissan Leaf першого покоління на кросовер, інформує Carscoop.

Спершу для такого Leaf Crossover збільшують дорожній просвіт. Новий комплект пружин підіймає автомобіль на 30 мм до поважних 190 мм кліренсу. 17-дюймові сталеві диски CLS, взуті у шини підвищеної прохідності General Grabber, додали автомобілю брутальності.

Щоб виглядати як позашляховик, тюнери з ESB додали чорну матову пластикову обшивку на колісні арки, передній і задній бампери, а також затемнили задній тримач номерного знака. Існує також спеціальна накладка до переднього бампера, а також розширення бічних порогів.

Для того, щоб можна було вирушати десь далі на пікнік (але не дуже далеко від розетки, звісно), на автомобіль встановили багажник на дах, а також світлодіодну панель.

Технічно Leaf першого покоління зберіг свою стандартну електричну трансмісію.

Дивно, але ціни на ці компоненти цілком доступні. Наприклад, передній бампер коштує 281 дол. США, щитки на бічних порозі продаються за 229 дол. США, піднята підвіска коштує 281 дол. США, а диски… у нас можна купити кращі і дешевші. Втім, українські умільці за ці гроші зроблять не гірше.