ЛуАЗ-969М «Волинянка», проданий у США

На одному з популярних у США онлайн-аукціонів цього року двічі продавався один і той же ЛуАЗ-969М. В обох випадках ціна була високою, але охочих придбати старенький український позашляховик знайшлось чимало.

У березні цього року 27-річний ЛуАЗ-969М було виставлено на торги, в ході яких було зроблено 27 ставок. Врешті автомобіль з пробігом близько 5,7 тисячі кілометрів було продано за 9300 доларів.

Екземпляр зберігся в оригінальній кондиції, навіть із заводськими шинами, хоча на кузові є кілька невеликих осередків іржі. Автомобіль має німецькі номерні знаки та заводську табличку німецькою мовою. Коли і як він потрапив у США – невідомо.

ЛуАЗ-969М, виставлений на продаж у США. Фото Bring a Trailer

Так само невідомо, чому власник вирішив продати автомобіль менш ніж через рік, після того, як придбав його на аукціоні. Втім, можна припустити, що реставрація такої техніки у США, навіть з технічною інструкцією англійською мовою, є досить складним завданням, з яким власник не впорався. В ході останнього перепродажу, на ЛуАЗ-969М було зроблено 11 ставок, а виграла ставка у 7500 доларів..