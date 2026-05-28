Базова температура для будь-якої мікрохвильової печі може бути різною, тому час приготування також може відрізнятися

Яйце пашот зазвичай асоціюється з класичним способом приготування в каструлі з водою, однак існує значно легший та швидший варіант – мікрохвильовка. Cnet розповідає, як приготувати яйце пашот у мікрохвильовці. Як приготувати яйця пашот у мікрохвильовій печі? Налийте у форму для запікання пів склянки підсоленої води кімнатної температури. Її має бути достатньо, щоб занурити яйце. Розбийте одну яйце та обережно занурте його у воду. Намагайтеся не порушити його структурну цілісність. Поставте форму для випічки в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності приблизно 45 секунд або довше, якщо хочете твердіший жовток. Обережно вийміть яйце з води шумівкою, та подавайте на стіл. Базова температура для будь-якої мікрохвильової печі може бути різною, тому час приготування також може відрізнятися. Спробуйте 40–45 секунд для першої спроби, потім додавайте п’ятисекундні кроки для наступних спроб, доки не досягнете бажаної готовності.

