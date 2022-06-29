Відомому львівському боксеру, срібному призеру Олімпіади 2000 року та очільнику Федерації боксу Львова Андрію Котельнику, а також ще 25 спортивним функціонерам заборонили довічно займатися боксом. 10 місцевих осередків взагалі виключили зі складу Федерації боксу України. Така новина кілька днів тому могла вас трішки шокувати, якщо ви слідкуєте за українським боксом лише на рівні поєдинків братів Кличків, Олександра Усика та Василя Ломаченка. Проте, як кажуть, не все так однозначно. І не так вже й страшно.

ZAXID.NET коротко пояснює, що відбувається в українському боксі та хто і що кому насправді заборонив.

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З чого все почалося?

Національну Федерацію боксу України з 2008 року очолював Володимир Продивус, чия робота на чолі організації в останні роки викликала все більше критики в професійних колах. Як говорить ZAXID.NET Андрій Котельник, керівництво Федерації за Продивуса в український бокс «взагалі нічого не вкладала – тільки отримувала та все розвалювала».

«Нинішнє керівництво не просто дало тріщину. Можу навести приклад львівської федерації, де керує брат Володимира Степановича Продивуса і де за три роки не було проведено жодного турніру, тільки привласнюються державні кошти. А ще проводять збори для збірних команд, які селять в готелі Володимира Степановича, і потім ідуть по 20 хв. до залу, хоча на тій же Конча-Заспі можна в рази дешевше жити», – говорив він під час прес-конференції у грудні.

Президента ФБУ обирають на 4 роки, і чергові вибори мали б відбутися у 2020 році, проте стався коронавірус. Вибори відкладали, аж поки у Володимира Продивуса не з’явився достойний конкурент – очільник міського осередку федерації у Києві Кирило Шевченко. 17 грудня на сайті ФБУ з’явилася новина, що Володимира Продивуса одноголосно переобрали на посаду президента, а в протоколі конференції вказувалося, що Кирила Шевченка не включили в голосування взагалі через порушення процедури та термінів подачі його кандидатури.

Та пізніше виявилося, що 11 регіональних федерацій із 25 бойкотували ці вибори – Київська, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Донецька та Київська міська.

«Від федерації Сумської області голосувала “ліва” людина. Президент федерації боксу Полтавської області Михайло Мельник був вдома, але його голос врахували. Для кворуму необхідні дві третини делегатів, тобто представники 17 федерацій. ФБУ зібрало тільки 14, голосування двох із яких – сфальсифіковано», – цитує Кирила Шевченка Tribuna.ua.

Кирило Шевченко (фото Klitschko Brothers)

У січні 14 регіональних осередків звернулися до ФБУ з вимогою провести 22 лютого перевибори. Натомість Контрольно-дисциплінарний комітет ФБУ виключив зі свого складу федерації Рівненської та Житомирської областей, а решту «бунтівників» покарав або тимчасовим виключенням, або попередженням. Попри все 22 лютого 17 регіональних федерацій у приміщенні Міністерства молоді та спорту відкрито та одноголосно обрали новим президентом Кирила Шевченка, і у червні керівником ФБУ його офіційно зареєстрував Мін’юст. Та Володимир Продивус з цим рішенням не погодився.

Who is Володимир Продивус і чому всі проти нього?

Біографія Володимира Продивуса повниться непривабливими і відверто проросійськими сторінками. Пов’язують його ЗМІ і з криміналітетом кінця 80-х – початку 90-х років на Вінниччині, де він виріс. Зокрема, його прізвище як місцевого «авторитета» фігурує у книжці відомого касетним скандалом майора Миколи Мельниченка.

У 2012 році Продивус став нардепом від «Партії регіонів». Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які передбачали обмеження прав громадян та розширення інструментів покарань за їхнє порушення й були проголосовані з порушеннями. Проте після втечі Віктора Януковича він оперативно вийшов з фракції «Партії регіонів» та засудив дії беркутівців на Майдані.

Володимир Продивус (фото ФБУ)

У листопаді 2014-го, після позачергових парламентських виборів, його кар’єра у Верховній Раді завершилася, проте це не заважало йому бути близьким з партійцями «Опозиційної платформи – За життя». Його заступниками у Федерації були також колишній регіонал Дмитро Шенцев, який теж голосував за диктаторські закони 16 січня, а ще – звинувачений у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер. Як пише Tribuna.ua, у Продивуса досі залишається бізнес в анексованому Криму, де він заробляє в курортних містах та на будівництві у Сімферополі.

Крім того, у Продивуса чудові стосунки з очільником Міжнародної асоціації боксу (IBA) росіянином Умаром Кремльовим, якого без голосування у травні переобрали на посаду. Повномасштабна війна в Україні не завадила Володимиру Продивусу стати віце-президентом IBA, отримати з рук Кремльова нагороду та обійматися з ним. Попри все це його дивує, чому ж його ім’я звучить «в числе почитателей русского мира». І справді – чому б це?

Продивус та Кремльов обіймаються в травні на Конгресі IBA (скріншот з відео)

І що тепер?

Інформація про те, що КДК Продивуса заборонив довічно займатися боксом Котельнику та іншим, хто брав участь у виборах за Шевченка, і виключив 10 місцевих осередків з Федерації, з’явилася вже після того, як Мін’юст зареєстрував Кирила Шевченка новим президентом ФБУ, тому це рішення КДК не можна назвати легітимним. Уявіть, якби Янукович зараз вирішив звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Дивно звучить, правда? До слова, засідання КДК у протоколі датоване 10 червня, проте сам протокол «виготовлений» 23 червня, що виглядає досить підозріло.

«Це все просто смішно. Людини, яка раніше керувала боксом, немає з початку війни в Україні взагалі. [Продивус] їздить тільки і піариться з президентом IAB, наводить мости з “рускім міром”. Натомість Кирило Шевченко допомагає військовим і сам воює. Спершу Продивусу пропонували стати почесним президентом і керувати разом зі всіма по-нормальному. Він не захотів, сказав, що немає достойних», – говорить ZAXID.NET Андрій Котельник.

Він додає, що Кирило Шевченко – скромна, порядна та чесна людина, яка активно допомагала та допомагає і київському, і українському боксу, і в тому числі Василю Ломаченку, Олександру Усику та Денису Берінчику.

Андрій Котельник та Олександр Усик (фото «Міст Online»)

«А колишнє керівництво Федерації зараз показує своє справжнє обличчя. Ці люди абсолютно не компетентні в боксі, щодо мене це вже друге таке “рішення”. Якщо вони людей, які розвивають бокс в Україні, допомагають перспективним боксерам і прославляють свою державу, дискваліфікують, то куди скотиться наш бокс? Вони хочуть приватизували громадську організацію і керувати нею все життя, нічого не змінюючи», – каже Андрій Котельник.

«Федерація» Володимира Продивуса вже заявила про рейдерське захоплення організації та збирається оскаржувати обрання Кирила Шевченка президентом. Відповідний лист вона надіслала до Міністерство молоді та спорту, але навряд чи він матиме відгук. Обійми Продивуса з Кремльовим не лишилися поза увагою профільного міністерства: Вадим Гутцайт засудив підтримку представника країни-агресора і вимагав відставки Продивуса з посади віце-президента IBA (чого він так і не зробив). Нове керівництво Федерації боксу України вже запустило нові сторінки у соцмережах Facebook та Instagram, і, скоріше за все, їм доведеться створювати й новий сайт.