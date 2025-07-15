Літо – гаряча пора не лише для вступників на бакалаврат, а й для майбутніх магістрів. Щоб правильно порахувати конкурсний бал для вступу в магістратуру, потрібно знати формулу, яку публікує сайт Education.ua.

Формула розрахунку конкурсного бала для вступу в магістратуру у 2025 році:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

П1 – оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) на ЄВІ;

П2 – оцінка за тест з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄФВВ / ЄДКІ / фахового іспиту (залежно від спеціальності).

Якщо ви складали ЄДКІ, то вашу оцінку за шкалою 200-400 потрібно перевести в оцінку П3 за шкалою 100-200. Переводили оцінку варто таким чином:

помножити бал ЄДКІ на 0,5 – для спеціальності F5 «Кібербезпека та захист інформації»;

помножити бал ЄДКІ на 0,625 та зменшення результату на 25 балів – для ЄДКІ спеціальностей 143 «Атомна енергетика», 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», 272 «Авіаційний транспорт», 273 «Залізничний транспорт», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології».

Якщо після множення оцінка П3 перевищує 200, то вона дорівнюватиме 200.

Для творчих спеціальностей варто використати формулу:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,2 × П3 + 0,4 × П4

П4 – це оцінка творчого конкурсу або додаткового фахового іспиту.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

Нагадаємо, що подання заяв про вступ у магістратуру розпочинається 8 серпня та закінчується 25 серпня, після чого вступники отримають рекомендації до зарахування.