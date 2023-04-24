Європейський Союз зробив крок до встановлення договірних відносин з Україною з метою визнання та виконання судових рішень Євросоюзу та України у цивільних і комерційних справах. Про це в понеділок, 24 квітня, повідомила прес-служба Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах», – сказано в повідомленні.

У Раді ЄС повідомили, що Конвенція про виконання судових рішень, укладена у 2019 році, є міжнародним договором, що зобов'язує договірні держави визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях. Україна ратифікувала документ у 2022 році. Відповідно до документа, договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти цього.

У Раді ЄС наголосили, що держави-члени Європейського Союзу вважають, що не існує жодних фундаментальних перешкод, наприклад, пов'язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією або дотриманням основоположних прав, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною. Там додали, що таке рішення зробить Конвенцію важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі, а також зміцнить зв’язки між Україною та Європейським Союзом.