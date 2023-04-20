Новою посолкою ЄС в Україні стане представниця Єврокомісії
Катаріна Матернова наразі працює Заступницею генерального директора Європейської комісії з питань розширення
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Новим послом Європейського Союзу в Україні стане заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення, словачка Катаріна Матернова. У вересні вона замінить на цій посаді естонського дипломата Матті Маасікаса, який обіймає цю посаду з 2019 року.
Про своє призначення в Україну Матернова повідомила пізно ввечері в середу, 19 квітня. Таке призначення вона назвала «великою честю» для себе.
На новину відреагував і словацький прем’єр Едуард Гегер. Він зауважив, що це чудово не тільки для Словаччини, але також для ЄС і України.
«Я глибоко переконаний, що завдяки вашим знанням і цінному досвіду ви станете великою перевагою для всієї команди в Києві», – зазначив Гегер.
За інформацією Euractiv, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України. Очікується, що Катаріна Матернова обійме нову посаду у вересні 2023-го.
На своїй нинішній посаді Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою. Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у світі.
Як зазначає «Українська правда», Матернову знають у Києві як одного з ключових друзів України у Брюсселі. Вона регулярно буває у Києві, давно опікується українськими питаннями та знає як її недоліки, так і переваги в порівнянні з державами та сусідами ЄС.