Катаріна Матернова часто буває в Києві й добре знає про переваги та недоліки України

Новим послом Європейського Союзу в Україні стане заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення, словачка Катаріна Матернова. У вересні вона замінить на цій посаді естонського дипломата Матті Маасікаса, який обіймає цю посаду з 2019 року.

Про своє призначення в Україну Матернова повідомила пізно ввечері в середу, 19 квітня. Таке призначення вона назвала «великою честю» для себе.

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine as the next Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5 — Katarina Mathernova (@kmathernova) April 19, 2023

На новину відреагував і словацький прем’єр Едуард Гегер. Він зауважив, що це чудово не тільки для Словаччини, але також для ЄС і України.

«Я глибоко переконаний, що завдяки вашим знанням і цінному досвіду ви станете великою перевагою для всієї команди в Києві», – зазначив Гегер.

Many congrats @kmathernova for being appointed by @JosepBorrellF as Head of @EUDelegationUA. This is excellent news for not only , but also & . I’m strongly convinced that thanks to your expertise & valuable experience, you’ll be a great asset for the entire team in #Kyiv. — Eduard Heger (@eduardheger) April 19, 2023

За інформацією Euractiv, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України. Очікується, що Катаріна Матернова обійме нову посаду у вересні 2023-го.

На своїй нинішній посаді Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою. Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у світі.

Як зазначає «Українська правда», Матернову знають у Києві як одного з ключових друзів України у Брюсселі. Вона регулярно буває у Києві, давно опікується українськими питаннями та знає як її недоліки, так і переваги в порівнянні з державами та сусідами ЄС.