Європейський Союз планує вжити заходів для запобігання контрабанді з України зброї, пов'язаної з російсько-українською війною. Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє AFP.

Вона заявила, що зброя з України може потрапити «в неправильні руки», тож ЄС разом із українською владою та Молдовою прагнуть боротися з цим. А ще зауважила, що отримати зброю може насамперед організована злочинність. На зустрічі, з-поміж іншого, оголосили, що ЄС створить у Молдові Центр для боротьби з організованою злочинністю, який і займатиметься можливою контрабандою зброї з України.

«З досвіду попередньої війни в колишній Югославії ми все ще маємо проблеми з обігом вогнепальної зброї звідти для організованих злочинних груп, які підживлюють насильство у злочинних мережах у Європейському Союзі», – пояснила Йоханссон.

Вона сказала, що Центр дозволятиме Європолу обмінюватися інформацією, а прикордонному агентству ЄС Frontex – підтримувати управління кордонами та виявляти незаконний обіг вогнепальної зброї.