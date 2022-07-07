Євродепутати підтримали пропозицію Єврокомісії дозволити вимушено переміщеним українцям користуватися своїми водійськими посвідченнями та не обмінювати їх на посвідчення ЄС. Йдеться про українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту. Рішення ще має офіційно затвердити Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.

Європарламент ухвалив рішення, згідно з яким вимушені переселенці зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими правами, не обмінюючи їх на права ЄС. За відповідне рішення в Європарламенті проголосували 561 депутатів, 6 були «проти», ще 5 утрималися.

Зазначається, що далі рішення Європарламенту ще має офіційно затвердити Рада ЄС, воно набуде чинності через п’ять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Згідно із рішенням, у разі втрати або викрадення прав, після перевірки в українських органах, що особа має дійсне українське посвідчення, країни ЄС зможуть видати нові європейські права. Окрім того, особа має надати довідку, яка підтверджує її розумову та фізичну придатність керувати транспортним засобом.

Також українські біженці, які працювали водіями автобусів чи вантажівок, зможуть підтвердити в ЄС свої сертифікати професійної придатності, які були видані в Україні. Їм необхідно буде пройти короткий курс навчання та скласти іспит. Це дозволить їм працювати в ЄС на період тимчасового захисту та полегшить експорт українських товарів.

Пропозицію спростити процедуру для вимушено переміщених українців і залишити українські водійські посвідчення дійсними в ЄС два тижні тому представила Єврокомісія.

Зазначається, що зараз деякі країни вимагають від водіїв офіційний переклад українських водійських прав разом із міжнародними водійськими правами та обмінювати їх через шість місяців на водійські права ЄС. Проте єдиної європейської системи обміну наразі не існує.

Зазначимо, що раніше Україна і ЄС підписали угоду про «транспортний безвіз». Відтак українським перевізникам не доведеться отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.