Європейський Союз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Про це 21 грудня повідомила агенція Reuters.

Загальна сума контракту на поставку ЄС 300 млн доз препарату буде дещо нижчою від тієї, за якою домовилася купувати вакцину влада США. Як повідомляється, одна доза вакцини Pfizer/BioNTech буде коштувати 15,5 євро. ​

Очікується, що Європейське агентство лікарських препаратів оголосить своє рішення щодо вакцини цього ж дня. У свою чергу Єврокомісія оголосила, що через 2 дні після цього зможе дозволити використання вакцини в країнах ЄС.

Остаточні результати випробувань вакцини від Covid-19 розробки Pfizer/BioNTech показали 95%-ву ефективність.

На початку грудня агентство ЄС повідомило, що планує ухвалити рішення щодо застосування вакцини Pfizer/BioNTech до 29 грудня, а щодо вакцини Moderna – до 12 січня.

Вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech вже відбувається в США, Великобританії і Канаді.