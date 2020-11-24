Європейський Союз має намір виділити 183 млн євро на полегшення боргового тягаря 29 найбідніших і найбільш економічно вразливих країн світу. Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії.

«ЄС поєднує вливання коштів для швидкого пом'якшення бюджетних обмежень, щоб допомогти негайному реагуванню – за допомогою таких внесків, як цей – зі стійкими довгостроковими планами допомогти партнерам пережити серйозний соціально-економічний шторм, який ще далекий від завершення. ЄС очолює глобальні зусилля з полегшення тягаря заборгованості та реструктуризації боргу. Ми сподіваємося, що наш внесок прокладе шлях для інших у питанні приєднання до цих глобальних зусиль», – заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Внесок ЄС у розмірі 183 млн євро буде направлений до Фонду стримування катастроф і надання допомоги (CCRT) МВФ для полегшення боргового тягаря 29 країн з низьким рівнем доходу, що дасть змогу їм збільшити свої соціальні, медичні та економічні витрати у відповідь на кризу, зумовлену пандемією Covid-19.

Таким чином, ЄС стане найбільшим донором CCRT, розмір якого в наразі сягає майже 426 млн євро.

Зазначимо, що 22 листопада лідери двадцяти найбільш економічно розвитих держав (G20) схвалили план продовження заморожування офіційних платежів з обслуговування зовнішнього боргу для найбідніших країн світу до середини 2021 року.

Ініціатива G20 щодо полегшення боргового тягаря, запущена незабаром після початку пандемії навесні, допомогла 46 з 73 країн, що відповідають критеріям, відтермінувати виплати з обслуговування боргу в 2020 році на суму 5,7 млрд доларів США, вивільнивши кошти для боротьби з пандемією і зміцнення економіки.