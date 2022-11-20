Європейський Союз відділив 14 млн євро на закупівлю шкільних автобусів для українських навчальних закладів. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона розповіла, що Росія зруйнувала або пошкодила понад 2800 навчальних заходів по всій Україні. Але ті, що залишилися, приймають учнів з віддалених населених пунктів, дістатися з яких довго і часто небезпечно.

«Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго, а часом і небезпечно, їздити на навчання. ЄС виділяє 14 млн євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше», – зазначила політикиня.

За словами Урсули фон дер Ляєн, українські діти потребують шкільні автобуси, які будуть придбані завдяки кампанії солідарності, організованій Єврокомісією.

Автобуси планується передати до або на початку 2023 року. ЄК закликає уряди, неурядові організації, бізнес і регіони робити свої внески на додаток до того, що вже виділив Брюссель. Єврокомісія також бере на себе всі витрати на доставку автобусів на місце.