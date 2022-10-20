Для укриттів у школах та дитячих садках Чернівців закуплять обігрівачі, також кожен заклад може отримати ковдри, які уже є в наявності в управлінні освіти. Школи, які перебувають на фінансовій автономії, зможуть придбати обігрівачі для укриттів самостійно, а для інших управління освіти проведе централізовану закупівлю.

Про плани закупити обігрівачі для укриттів у школах і садочках у Чернівцях під час ефіру на «Українському радіо» розповіла керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук. За її словами, наразі температура дозволяє дітям перебувати в укриттях без додаткових джерел обігріву, для підтримання потрібного температурного режиму для всіх шкіл і садків закуплять обігрівачі.

«Ситуація в укриттях є доволі різною. Є укриття, які обігріті, через них проходять теплотраси або в принципі забезпечений необхідний температурний режим. Однак, є й інші укриття – найпростіші, перероблені цокольні приміщення, які не будуть забезпечувати теплоти у випадку похолодання. На такі випадки визначаємо потребу кожного навчального закладу в обігрівачах. І для шкіл, і для дитячих садків обігрівачі закуплять за кошти міського бюджету», – сказала Ірина Ткачук.

Також вона додала, що це можуть бути «і найпростіші дувки, і повноцінні обігрівачі». «Забезпечуємо ковдрами, якщо йдеться про садочки, вони є в достатній кількості. Кожен керівник закладу дбає про те, щоби діти перебували у комфортних умовах», – додала Ірина Ткачук.

Зазначимо, із четверга, 20 жовтня, у Чернівцях розпочали опалювальний сезон для закладів соціальної сфери з автономними котельнями: тепло увімкнули в міській лікарні, планують включити опалення в обласному будинку дитини та школі-інтернаті №4.