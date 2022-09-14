Дитячий садок у селі Дачне Луцької громади відкрили в 2020 році

Батькам вихованців дитсадка у селі Дачне під Луцьком повернуть гроші, які вони збирали на ремонт укриття. Відомо, що підвал у новозбудованому дитсадку підтоплювало. Міський голова розпорядився провести роботи за гроші міського бюджету.

Ситуацію в дитсадку обговорювали в середу, 14 вересня, під час засідання виконавчого комітету, повідомляють «Волинські новини». Староста Прилуцького старостинського округу Олександр Гурський розповів, що у новому дитсадку в селі Дачному у підвал підтікала вода й силами батьків зібрали гроші та зробили водовідведення.

Міський голова Ігор Поліщук сказав повернути зібрані гроші батькам. «Я заборонив збирати гроші на ремонт укриттів у дитячих садочках. Батькам кошти повернути, а роботи провести за гроші міського бюджету. У міському бюджеті є кошти. Потрібно припиняти цю практику збирання грошей на укриття. Я забороняю збирати гроші з батьків на укриття», – зазначив він.

Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар підтвердив, що директор дитсадка не звертався до департаменту з проханням виділити гроші на ремонт укриття.

Міський голова сказав, що оголошує догану директору дитсадка. Також він додав, що у разі виникнення проблем з укриттями у навчальних закладах їхнім керівникам потрібно звертатись до департаменту освіти.