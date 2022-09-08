В укриттях шкіл та лікарень Львівської області облаштують точки Wi-Fi. Відповідне рішення ухвалили на робочій нараді в Львівській ОВА у четвер, 8 вересня.

Як повідомили в ОВА, на нараді узгодили план дій щодо забезпечення інтернет-зв'язком усіх укриттів Львівської області. За словами заступника голови ОВА Олександра Кулепіна, Львівський ІТ Кластер погодився долучитися до забезпечення Wi-Fi-пристроями всіх укриттів у області. Крім цього, ІТ Кластер має допомогти дістати необхідне обладнання для забезпечення точок зв'язку у таких укриттях.

Зазначимо, що Мінцифри запустило ініціативу «Wi-Fi в укриттях», у межах якої бізнес закликали долучитись до облаштування інтернету в укриттях шкіл та медзакладів.

Загалом, нараді понад 4 тисячі шкіл по всій країні подали заявки на підключення інтернет-зв'язку в укриттях, однак уряд не може самостійно облаштувати інтернет, тож Львівська область планує самостійно забезпечити інтернетом усі укриття в школах та лікарнях.