22 серпня мер Львова Андрій Садовий зустрівся з Львівськими учнями, які набрали 600 балів із мультитесту

42 учні львівських шкіл склали національний мультипредметний тест на максимальні 600 балів. У понеділок, 22 серпня, із випускниками зустрівся міський голова Львова Андрій Садовий.

40 школярів навчались в комунальних закладах освіти, ще двоє – у приватних. Усі вони набрали по 200 балів із трьох предметів мультитесту. Згодом місто виплатить учням по 15 тис. грн.

Найбільше випускників, що склали тест на 600 балів, у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ імені Івана Франка – 10. Ще четверо – випускники Львівської академічної гімназії при НУ «Львівська політехніка». Повний перелік випускників можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що через російську агресію в березні в Україні скасували складання ЗНО, державної підсумкової атестації, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. Натомість випускники шкіл складали мультипредметний тест із трьох предметів.