Де та коли дивитися другий півфінал «Євробачення-2025»: розклад трансляції
Також у другому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки»
У четвер, 15 травня, відбудеться другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому виступлять представники 16 країн, які будуть змагатися за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 17 травня.
«Суспільне» транслюватиме конкурс 15 травня о 22:00 за київським часом наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.
Де дивитися трансляцію?
- На сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- На телеканалі «Суспільне Культура»;
- Прослухати на «Радіо Промінь».
Хто виступить у другому півфіналі «Євробачення-2025»?
За проходження у гранд-фінал 17 травня змагатимуться:
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man;
- Чорногорія: Nina Žižić – Dobrodošli;
- Ірландія: Emmy – Laika Party;
- Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi;
- Вірменія: Parg – SURVIVOR;
- Австрія: JJ – Wasted Love;
- Греція: Klavdia – Asteromáta;
- Литва: Katarsis – Tavo akys;
- Мальта: Miriana Conte – SERVING;
- Грузія: Mariam Shengelia – Freedom;
- Данія: Sissal – Hallucination;
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye;
- Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son;
- Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise;
- Сербія: Princ – Mila;
- Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME.
Також у другому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?;
- Франція: Louane – maman;
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller.
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