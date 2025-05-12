Також у другому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки»

У четвер, 15 травня, відбудеться другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому виступлять представники 16 країн, які будуть змагатися за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 17 травня.

«Суспільне» транслюватиме конкурс 15 травня о 22:00 за київським часом наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.

Де дивитися трансляцію?

Хто виступить у другому півфіналі «Євробачення-2025»?

За проходження у гранд-фінал 17 травня змагатимуться:

Також у другому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал: