Тетяна Журкова говорить: «Жестова мова»

Українці з порушеннями слуху вперше зможуть спостерігати за пісенним конкурсом «Євробачення» з перекладом жестовою мовою у повноекранному форматі. Спеціальну трансляцію цьогорічних півфіналів та гранд-фіналу пісенного конкурсу для нечуючих забезпечить «Суспільне Мовлення».

69-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у швейцарському Базелі. Гранд-фінал конкурсу запланований на 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня.

Переглянути «Євробачення-2025» з перекладом жестовою мовою у повноекранному форматі можна буде на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Також з перекладом жестовою мовою транслюватимуть «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2025» о 21:00 перед трансляціями півфіналів та фіналу пісенного конкурсу.

У НСТУ пояснили, що переклад «Євробачення» жестовою мовою у повноекранному форматі дозволить краще передати емоції виконавців та зміст пісень і діалогів. Виконуватимуть пісні жестовою мовою Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Перекладатиме діалоги жестовою мовою під час усіх ефірів конкурсу Тетяна Журкова.

«У культурі нечуючих є окремий напрям – пісня в жестовому виконанні. Саме тому переклад Євробачення – надзвичайно важливий. Повноекранний формат дає можливість глядачам одночасно бачити й виступ, і перекладача – це справжня рівність у доступі до контенту», – пояснила Тетяна Журкова.

Окрім спеціальної повноекранної версії на сайті, онлайн-трансляція на телебаченні також буде доступна з перекладом жестовою мовою у форматі «вікна» – у правому нижньому куті екрана.

Для користувачів із порушеннями зору на сайтах «Суспільного Мовлення» та «Євробачення Україна» також доступна функція налаштування інтерфейсу. За потреби можна адаптувати вигляд сайту – змінити розмір шрифту й тип відображення.

Як писав ZAXID.NET, Україну на «Євробаченні-2025» у швейцарському Базелі представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Про що пісня українців – можна прочитати у нашому матеріалі.