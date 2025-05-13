Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025»
Онлайн-трансляція пісенного конкурсу0
У вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення», який пройде у Базелі. Саме у цьому півфіналі під №5 виступить і Україна: гурт Ziferblat виконає пісню Bird of Pray.
Загалом 13 травня виступлять представники 15 країн, які позмагаються за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 17 травня. Також свої номери представлять Іспанія і Італія, які автоматично проходять у фінал як представниці «великої пʼятірки», а також Швейцарія – як країна-переможниця минулорічного конкурсу.
Онлайн-трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ви можете переглянути її на ZAXID.NET.
Порядок виступу усіх учасників першого півфіналу:
Ісландія: Væb – RÓA.
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja.
- Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left?.
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato.
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray.
- Швеція: KAJ – Bara bada bastu.
- Португалія: Napa – Deslocado.
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter.
- Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights.
- Азербайджан: Mamagama – Run with U.
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia.
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.
- Нідерланди: Claude – C’est la vie.
- Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake.
- Кіпр: Theo Evan – Shh.