У вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення», який пройде у Базелі. Саме у цьому півфіналі під №5 виступить і Україна: гурт Ziferblat виконає пісню Bird of Pray.

Загалом 13 травня виступлять представники 15 країн, які позмагаються за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 17 травня. Також свої номери представлять Іспанія і Італія, які автоматично проходять у фінал як представниці «великої пʼятірки», а також Швейцарія – як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Онлайн-трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ви можете переглянути її на ZAXID.NET.

Порядок виступу усіх учасників першого півфіналу: