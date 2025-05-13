Глядачі з країн-учасниць можуть віддати свої голоси за допомогою офіційного застосунку «Євробачення»

Українці, які перебувають у Польщі, можуть підтримати улюблених учасників «Євробачення-2025» під час першого півфіналу (оскільки в ньому також виступає Польща) та гранд-фіналу. Зокрема, і віддати голос за українського представника – гурт Ziferblat, який виступатиме у першому півфіналі та має чудові шанси позмагатися за головний приз у фіналі.

Як проголосувати:

Офіційний застосунок Eurovision Song Contest

Глядачі з країн-учасниць можуть віддати свої голоси за допомогою офіційного застосунку «Євробачення». Застосунок доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows.

Сайт для голосування – www.esc.vote

Онлайн-голосування буде відкритим протягом тижня прямих ефірів.

SMS або телефонний дзвінок

Українці, які знаходяться за кордоном можуть проголосувати за допомогою номерів, які з’являтимуться під час трансляції на екрані.

Також ви можете проголосувати за представників України, надіславши SMS «05» на номер 74555.

Коли можна голосувати і скільки разів

У півфіналах голосування починається після виконання останньої пісні та триває приблизно 18 хвилин. А під час фіналу голосування відкривається одразу перед виконанням першої пісні та триватиме приблизно до 40 хвилини після завершення останнього номера.

Можна голосувати до 20 разів за будь-які країни, які вам сподобалися.

За матеріалом «Суспільне Мовлення»