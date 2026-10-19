Євроколію збудують на дільниці Ужгород – Павлово – Держкордон

На Закарпатті планують реалізувати два інфраструктурні проєкти для розвитку залізничного сполучення та інтеграції України до транспортної мережі Європейського Союзу. Ініціативи передбачають будівництво й електрифікацію євроколії на одній із дільниць, а також модернізацію залізничної інфраструктури на іншому маршруті.

Як повідомив Центр транспортних стратегій, відповідний меморандум підписали Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, «Укрзалізниця» та Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Документ передбачає спільну підготовку двох проєктів на Закарпатті.

Перший стосується дільниці Ужгород – Павлово – Держкордон. Тут планують побудувати залізничну колію європейського стандарту шириною 1435 мм та електрифікувати її.

Другий проєкт охоплює маршрут Королево – Хуст. На цій ділянці передбачена модернізація наявної залізничної інфраструктури.

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Після цього залучать профільних експертів для підготовки техніко-економічних обґрунтувань. Це дасть змогу залучати кошти міжнародних банків та Європейського Союзу для реалізації запланованих робіт. Підготовка залізничних ініціатив відбуватиметься за підтримки Світового банку в межах програми PREPARE, яку реалізує Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства.

«Проєкти на Закарпатті мають важливе значення для зміцнення експортного та індустріального потенціалу, покращення логістики та розвитку прикордонної інфраструктури», – наголосив заступник міністра Володимир Шемаєв.

Розвиток євроколії на заході України має не лише покращити умови пасажирських і вантажних перевезень, а й посилити транспортні зв’язки з країнами ЄС.