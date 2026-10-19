На Закарпатті розширять мережу євроколії за підтримки Світового банку
Уряд готує два залізничні проєкти
На Закарпатті планують реалізувати два інфраструктурні проєкти для розвитку залізничного сполучення та інтеграції України до транспортної мережі Європейського Союзу. Ініціативи передбачають будівництво й електрифікацію євроколії на одній із дільниць, а також модернізацію залізничної інфраструктури на іншому маршруті.
Як повідомив Центр транспортних стратегій, відповідний меморандум підписали Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, «Укрзалізниця» та Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Документ передбачає спільну підготовку двох проєктів на Закарпатті.
Перший стосується дільниці Ужгород – Павлово – Держкордон. Тут планують побудувати залізничну колію європейського стандарту шириною 1435 мм та електрифікувати її.
Другий проєкт охоплює маршрут Королево – Хуст. На цій ділянці передбачена модернізація наявної залізничної інфраструктури.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після цього залучать профільних експертів для підготовки техніко-економічних обґрунтувань. Це дасть змогу залучати кошти міжнародних банків та Європейського Союзу для реалізації запланованих робіт. Підготовка залізничних ініціатив відбуватиметься за підтримки Світового банку в межах програми PREPARE, яку реалізує Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства.
«Проєкти на Закарпатті мають важливе значення для зміцнення експортного та індустріального потенціалу, покращення логістики та розвитку прикордонної інфраструктури», – наголосив заступник міністра Володимир Шемаєв.
Розвиток євроколії на заході України має не лише покращити умови пасажирських і вантажних перевезень, а й посилити транспортні зв’язки з країнами ЄС.