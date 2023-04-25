Однак транзит олії буде дозволено

Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України, але транзит цього продукту буде дозволено. Про це з посиланням на RMF FM повідомляє LB.ua.

«Ми не відмовимося від наших дій на цьому етапі, які ми вжили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, пов’язані з торгівлею, надходженням товарів з України до Польщі», – сказав міністр сільського господарства Роберт Телус.

Раніше Єврокомісія погодилася заборонити імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

21 квітня Польща розблокувала транзит української агропродукції після рішення заблокувати імпорт збіжжя з України через протести польських фермерів. Перший конвой вантажівок з українським зерном та продуктами скоро вирушив до Нідерландів того ж дня. Імовірно, рішення Польщі було зумовлено реакцією Єврокомісії, яка підкреслила, що такі дії є неприйнятними, а члени ЄС мають координувати свої дії.

Польща також хоче заборонити імпорт з України борошна, меду, цукру, м’яких фруктів (заморожених), яєць, м’яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку та яблучного концентрату.

Європейська комісія запропонувала 100 млн євро підтримки для фермерів, з яких польським фермерам дістанеться майже 40 млн євро. Також з держбюджету Польщі фермери можуть отримати ще 80 млн євро.

До слова, згідно з даними Єврокомісії, в липні-березні 2022/23 країни Євросоюзу знизили імпорт соняшникової олії до 1,3 млн тонн. Це майже на 11% нижче показника за аналогічний період попереднього сезону. У зазначений період Україна поставила на ринки країн ЄС 1,16 млн тонн соняшникової олії (-10% до аналогічного показника попереднього сезону) та забезпечила близько 89% від загального імпорту даної продукції країнами Євросоюзу (проти 85% в минулому сезоні), пише АПК-Інформ.

Одною з основних причин скорочення обсягів закупівель став високий імпорт країнами ЄС насіння соняшнику, знову ж таки переважно українського походження, що сприяло збільшенню завантаження європейських переробних підприємств та підвищенню пропозиції соняшникової олії на внутрішніх ринках власного виробництва.