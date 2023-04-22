Деталі транспортної угоди між Україною та Болгарією не повідомили

Україна та Болгарія узгодили розблокування транспорту на кордоні, який перевозить українське зерно та агропродукти. Про це повідомили у прес-службі Мінагрополітики у суботу, 22 квітня.

Рішення ухвалив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський спільно з міністр сільського господарства Болгарії Явором Гечевим. Транспорт розблокували на кордоні через загострення зернової кризи в Європі.

«Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження», – повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

Інших деталей щодо угоди між Україною та Болгарією в Мінагрополітики не повідомили.

Зазначимо, 21 квітня Польща розблокувала транзит української агропродукції після рішення заблокувати імпорт збіжжя з України через протести польських фермерів. Перший конвой вантажівок з українським зерном та продуктами скоро вирушив до Нідерландів того ж дня. Імовірно, рішення Польщі було зумовлено реакцією Єврокомісії, яка підкреслила, що такі дії є неприйнятними, а члени ЄС мають координувати свої дії.