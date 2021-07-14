Єврокомісія презентувала програму для боротьби зі зміною клімату, яка повинна знизити викиди парникових газів на 55% до 2030 року. Водночас досягти нульових викидів планують до 2050 року.

Відповідний план Єврокомісія оприлюднила в середу, 14 липня, передає Reuters. Запропоновані зміни мають на меті зменшити викиди та стосуються автомобілів, судноплавства, авіації, виробництва електроенергії, опалення житла тощо.

Серед пропозицій – заборона продажу дизельних та бензинових автомобілів в Європейському Союзі до 2035 року. Водночас план передбачає розширити мережі зарядних станцій для електромобілів.

Політики також пропонують запровадити нові збори за імпортні товари в залежності від їхнього вуглецевого сліду. Спершу це стосуватиметься сталі, цементу, добрив та алюмінію.

Податки за забруднення навколишнього середовища планують ввести для судноплавних та авіаційних секторів.

Пропозиції Єврокомісії має тепер обговорити Європарламент та Радою ЄС. Цей процес може тривати щонайменше два роки.