Електрична важка вантажівка Mercedes-Benz

Три великих гравці ринку комерційного транспорту об'єднались заради прискорення кінцевої мети – забезпечення економічної рентабельності використання електричних вантажівок.

До новоутвореного альянсу увійшли Volvo Group, Daimler Truck та Traton Group – дочірню компанію Volkswagen Group і одного з найбільших світових виробників комерційних автомобілів з брендами MAN, Scania, Navistar та Volkswagen Caminhões e Ônibus. Разом вони побудують мережу високопродуктивних громадських зарядних станцій для електричних важких вантажних автомобілів та автобусів по всій Європі. Volvo, Daimler і Traton будуть володіти рівними частками у новоутвореному підприємстві, але продовжуватимуть конкурувати у всіх інших сферах.

У цей проєкт основні європейські виробники вантажівок інвестують 500 млн євро для встановлення та експлуатації 1700 пунктів зарядки у стратегічних місцях та поруч з автомагістралями. Вони мають намір завершити угоду до кінця цього року та розпочати діяльність наступного року, сподіваючись значно збільшити кількість пунктів зарядки, оскільки компанії шукатимуть додаткових партнерів для майбутнього спільного підприємства.

Подібне підприємство має стати каталізатором для підготовки до цілей Європейського Союзу щодо вуглецево-нейтральних вантажних перевезень до 2050 року. Одним з основних факторів стримування, як приватних осіб, так і вантажних компаній для переходу на електромобілі є відсутність зарядної інфраструктури. Побудувавши цю інфраструктуру, Volvo, Daimler і Traton також можуть розраховувати на збільшення власних продажів електричних вантажівок та автобусів.

Генеральний директор Traton Маттіас Грундлер заявив Reuters, що для побудови європейської інфраструктури, яка буде повністю електрифікована до 2050 року, знадобиться приблизно 10 мільярдів євро. Згідно з заявою, опублікованою Volvo, це підприємство також є закликом до дії для інших, хто має частку в галузі, таких як автовиробники або уряди, до спільної роботи для забезпечення швидкого розширення, необхідного для досягнення кліматичних цілей.

Зарядні станції дозволятимуть заряджатись, незалежно від бренду машини, а використовувати їх можна буде як в режимі швидкої 45-хвилинної зарядки, так і для повноцінної зарядки протягом ночі.