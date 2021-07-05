Електричний самокат AL1 має досить демократичний цінник, як на продукт від Lamborghini

Один із найвідоміших виробників спортивних суперавтомобілів випустив новинку спільно з компанією MT Distribution. Новинка отримала назву Lamborghini AL1.

Електричний самокат Lamborghini AL1 доступний на сайті Alemobility за досить демократичною ціною, як на транспорт з золотим биком на логотипі.

Рама AL1 виготовлена з магнієвого сплаву, завдяки чому, разом з акумулятором, двигуном та усім іншим, самокат важить лише 13 кг. Електромотор AL1 розміщений у передньому колесі. У розпорядженні райдера 350 Вт потужності. Силова установка передбачає три різні режими їзди, але максимальна швидкість обмежена позначкою 25 км/год.

Живлення всього, включаючи світлодіодні ліхтарі, забезпечує акумулятор потужністю 280,8 Вт*год (7,8 А*год). Батарея забезпечує пробіг близько 30 кілометрів на одному заряді, однак на цей діапазон впливає кілька факторів: вага райдера, дорожні умови, зовнішня температура тощо. Скутер оснащений дисплеєм, який допоможе бути в курсі запасу ходу, а також сумісний зі смартфонами на Android та iOS.

Самокат має безкамерні 8-дюймові колеса, а переднє колесо оснащене амортизатором. Lamborghini AL1 складається для зручності перенесення та зберігання. Самокат доступний у трьох кольорових схемах. Скутери Lamborghini AL1 коштують від 499 євро.