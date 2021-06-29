Поліція Закарпаття розповіла, як і де можна користуватись електросамокатами
Самокати стають все популярнішими в Україні, але у ПДР про цей транспорт поки нема ані слова
Авто — Євген Гудущан, 0 0
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Як і де можна користуватись електросамокатами
У Патрульній поліції Закарпатської області розповіли, що їздити на персональному електротранспорті можна як по дорозі так і по тротуарі. Штраф за порушення правил водіння отримати не реально, адже правила для таких транспортних засобів не прописані. Але певних заходів безпеки все ж варто дотримуватись.
Керування самокатом або моноколесом не потребує наявності посвідчення водія. Такі водії найчастіше погано обізнані в правилах дорожнього руху та можуть наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
У поліції підготували для вас основні правила, дотримуючись яких ваш відпочинок на електротранспорті буде більш безпечним:
- Вивчіть та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не рекомендується рухатись на електросамокатах проїзною частиною дороги, бо рух дорогами міста потребує необхідних навичок та знань дорожніх правил. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів.
- Одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травмування одягайте шолом, наколінники, налокітники і захисні рукавички.
- Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте калюжі, під ними можуть ховатися ями. Перешкодою є також люки, які можуть виявитися відкритими, засипані гравієм ями, зрізи в асфальті — усе це може стати причиною втрати рівноваги та падіння.
- Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливають на довжину гальмівного шляху.
- Подбайте про безпеку пішохода. При обгоні зі спини — обов’язково зменшить швидкість настільки, щоб можна було різко зупинитись, якщо пішохід вирішить зробити крок у бік або навіть назад. Особливу увагу звертайте на дітей.
- Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи.
Слідкуйте за автомобілями:
- двері автомобіля, які раптово відчинили, коли ви об’їжджали авто;
- машина, що здає заднім ходом;
- водій без увімкнутих покажчиків повороту.
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