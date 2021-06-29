Як і де можна користуватись електросамокатами

У Патрульній поліції Закарпатської області розповіли, що їздити на персональному електротранспорті можна як по дорозі так і по тротуарі. Штраф за порушення правил водіння отримати не реально, адже правила для таких транспортних засобів не прописані. Але певних заходів безпеки все ж варто дотримуватись.

Керування самокатом або моноколесом не потребує наявності посвідчення водія. Такі водії найчастіше погано обізнані в правилах дорожнього руху та можуть наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

У поліції підготували для вас основні правила, дотримуючись яких ваш відпочинок на електротранспорті буде більш безпечним:

Вивчіть та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не рекомендується рухатись на електросамокатах проїзною частиною дороги, бо рух дорогами міста потребує необхідних навичок та знань дорожніх правил. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів.

Одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травмування одягайте шолом, наколінники, налокітники і захисні рукавички.

Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте калюжі, під ними можуть ховатися ями. Перешкодою є також люки, які можуть виявитися відкритими, засипані гравієм ями, зрізи в асфальті — усе це може стати причиною втрати рівноваги та падіння.

Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливають на довжину гальмівного шляху.

Подбайте про безпеку пішохода. При обгоні зі спини — обов’язково зменшить швидкість настільки, щоб можна було різко зупинитись, якщо пішохід вирішить зробити крок у бік або навіть назад. Особливу увагу звертайте на дітей.

Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи.

Слідкуйте за автомобілями: