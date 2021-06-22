Самокат має ту ж назву, що і єдине авто від Lancia - Ypsilon

Lancia випустила електричний самокат Ypsilon e-scooter, який вже доступний в Італії за 299 євро. Він може проїхати на одному заряді 18 км, існує два варіанти кольору.

Бренд Lancia пройшов шлях від виготовлення захоплюючих автомобілів Delta Integrale, 037, Fulvia та Stratos до модельного ряду, який складається з однієї моделі Ypsilon, яка не змінюється вже 10 років.

Однак нова материнська компанія італійського бренду Stellantis обіцяє омолодити його протягом наступного десятиліття. Втім, поки що італійці будуть змагатись на ринку електричного мобільного транспорту. Вони випустили електричний самокат під назвою Ypsilon e-scooter, повідомляє autoevolution.

Створений у співпраці з MT Distribution, він був розроблений для прогулянок містом на невеликі відстані. Самокат доступний у двох кольорах – Maryne та Gold, має передню підвіску, 8-дюймові колеса, світлодіодні ліхтарі з обох сторін та безщітковий мотор, який вимагає мінімального обслуговування та гарантує високу продуктивність, стверджують у Lancia.

На одному заряді можна проїхати до 18 км, його можна легко скласти.

Електронний скутер Lancia Ypsilon вже продається у дилерів, різних роздрібних магазинів та Інтернет-магазинів за ціною від 299 євро в Італії.