Єврокомісія розморозила 10 млрд євро для Угорщини

Єврокомісія розблокувала 10 млрд євро із фондів ЄС, призначених для Будапешту. Вони були заморожені через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині. Про це у середу, 13 грудня, повідомило Euronews.

Рішення про розблокування грошей ухвалили напередодні саміту ЄС, що має відбутися 14-15 грудня у Брюсселі. Одним з головних питань саміту має стати схвалення початку переговорів щодо членства України у ЄС.

«Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, яких вона зобовʼязалася вжити... Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько 10,2 мільярда євро», – йдеться в заяві Єврокомісії.

За даними Euronews, Єврокомісія розморозила виплати для Угорщини на тлі напруги у політичному середовищі, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан активізує свою опозиційну кампанію, щоб запобігти відкриттю переговорів про вступ України до ЄС та виділенню Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

У Єврокомісії кажуть, що схвалили рішення про розблокування грошей після того, як угорська влада погодила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи.

При цьому Єврокомісія зобовʼязується стежити за тим, як на практиці Угорщина реалізує запроваджені заходи, і лишає за собою право знову заблокувати кошти, якщо умови не виконуватимуться. Угорщина тепер може претендувати на заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати компенсації.

Раніше у зверненні до голови і Євроради Шарля Мішеля угорський голова держави погрожував заблокувати всі рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії, якщо лідери ЄС не переглянуть стратегії підтримки Києва.

Наступного дня Європейська комісія схвалила виплату Угорщині у розмірі 900 мільйонів євро авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.