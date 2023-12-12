Прем'єр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що його уряд «зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні». Так він відреагував на звернення угорської меншини Закарпаття, яка підписала звернення до нього та голови Євроради Шарля Мішеля щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, інформує «Європейська правда».

Як повідомляється, у листі Орбан Такою прем'єр знову повторив, що Єврокомісія начебто не змогла належним чином підготувати питання про вступ України до Євросоюзу, тож починати переговори з нашою державою наразі не на часі.

«Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною», – заявив Орбан.

Він запевнив угорську нацменшину, що продовжить «працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні представники словацької національної меншини закликали прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і главу Єврорали Шарля Мішеля підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня і закликають усіх лідерів ЄС продовжувати підтримувати нашу державу на шляху євроінтеграції.

Згодом стало відомо, що до звернення приєдналася низка громад Закарпаття, де мешкає угорська меншина. Документ підписали лідери всіх ключових об'єднань угорців, крім Товариства угорської культури Закарпаття. Її лідер Ласло Брензович вже кілька років перебуває в Угорщині, а в Україні проти нього завели кримінальну справу.