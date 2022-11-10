Натомість країнам ЄС буде запропоновано «механізм корекції» цін на газ

Європейська комісія відмовилася від ідеї обмеження максимальних цін на газ. Натомість країнам ЄС буде запропоновано «механізм корекції» цін, призначений для стримування різких коливань. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела

За даними агентства, відповідне рішення Єврокомісія офіційно оголосить у п’ятницю, 11 листопада. У матеріалі журналістів йдеться, що понад десять країн-членів ЄС підтримують більш жорсткі заходи, включаючи обмеження максимальних цін на газ на тлі гострої енергетичної кризи, яка спричиняє рекордно високу інфляцію.

Однак Німеччина, Нідерланди та Єврокомісія вважають, що таке обмеження поставить під загрозу контракти із постачальниками і зменшить стимули до зменшення споживання газу.

Офіційний представник ЄС підтвердив, що Єврокомісія на закритій зустрічі з 27 національними представниками в ЄС замість обмеження цін запропонує «механізм корекції ринку», що передбачатиме встановлення «цінового коридору» на TTF.

За даними агентства, низка країн ЄС, включно з Польщею та Бельгією, які протягом тривалого часу виступали за запровадження жорсткіших заходів на ринку газу, обурені пропозицією Єврокомісії, оскільки вона не виправдовує сподівань на значне зниження цін.

Як інформував ZAXID.NET, лідери Євросоюзу в ході дводенного саміту Європейського Союзу, який стартував 20 жовтня в Брюсселі, не змогли домовилися про обмеження цін на газ, але домовилися продовжити пошук компромісу для стримування зростання цін на енергію. Проти такої пропозиції, зокрема, виступили Угорщина та Німеччина.

На тлі розбіжностей між країнами ЄС у цьому питанні Єврокомісія вирішила не включати у перелік заходів у відповідь на енергетичну кризу озвучену раніше пропозицію запровадити обмеження максимальних цін на газ.