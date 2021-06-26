Фестиваль Leopolis Jazz Fest дійшов до екватора, на якому можна буде зустріти володаря Греммі та ще чимало дуже добрих музикантів. Сцена біля Палацу Потоцьких Квартета KK4tet (Україна) До складу квартету входять: тенор саксофон - Микола Ришков, баритон саксофон- Григорій Паршин, контрабас - Христина Кирик, барабани - Тарас Козак.

На виступах звучать авторські композиції Христини Кирик та Миколи Ришкова та власні аранжування джазових стандартів.

У 2020 році гурт записав альбом «2 + 2» на плівковий магнітофон. Аналоговий метод запису альбому дозволяє відчути себе на концерті.

«У джазі можливо максимально вільно самовиразитися. Тому для нас це сама захоплююча музика!» – розповідає бенд-лідерка проекту Христина Кирик.

Христина Кирик до контрабаса грала на фортепіано, бандурі, гітарі та бас-гітарі. Сцена по площі Ринок Carlos Cortés Bustamante (Іспанія) Карлос Кортес Бустаманте – універсальний музикант із широким музичним кругозором.

Музикант народився 2 березня 1983 року.

Він жив та вивчав музику в Англії, Бельгії, Марокко, на Кубі, в Іспанії тощо.

На концерті прозвучать твори, у яких об’єднані фламенко з джазом, латиноамериканською музикою, африканськими ритмами.

Музикант буквально створює нові жанри, переплітаючи американську й іспанську народну музику, домішуючи до цього музичні традиції Андалусії. Motel Kaiju (Італія) Kaijū – японське слово, що перекладається як «дивний звір».

Квартет джазового музиканта Нікколо Фараче був сформований у Мілані.

Музика квартету заснована на творчому балансі штучних і природних звуків, із використанням вінтажних синтезаторів і сучасних технологій за підтримки ритміки, властивої сучасній танцювальній музиці.

У 2018 році гурт випустив перший концертний альбом на аудіокасеті обмеженим накладом.

Відомий джазовий журнал Jazz Life (Японія) написав, що альбом став новим відродженням видатних традицій електро-джазу. Сцена Едді Рознера Jan Lundgren «Jazz Meets Folk» (Швеція-Австрія-Швейцарія-Австралія) Піаніст володіє видатною технікою та енциклопедичними знаннями про традиції американського джазового фортепіано.

Він став одним із піонерів процесу відділення європейського джазу від американського і визначив напрям для наступних поколінь музикантів.

Його гра поєднує в собі віртуозність, глибоке розуміння форм, типових для європейської класичної музики; використання джерел народної музики; традиції американського джазу та безмежну радість імпровізації.

Лундгрен записав понад 50 альбомів і десятки як сайдмен.

З 2014 року він записується виключно для ACT. Chris Botti (США) Трубач і композитор Кріс Ботті з моменту виходу його альбому When I Fall In Love (2004) став одним із найпопулярніших американських інструментальних виконавців.

У 2012 році його альбом Impressions отримав Греммі в категорії «Кращий поп-інструментальний альбом».

На рахунку Кріса Ботті понад чотири мільйони проданих платівок.

Ботті записувався й виступав із такими зірками, як Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, Леді Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейер, Андреа Бочеллі, Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк Сінатра.

Кріс Ботті перебуває на гастролях в середньому 300 днів на рік. Фото: Leopolis Jazz Fest

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