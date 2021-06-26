Фестиваль Leopolis Jazz Fest дійшов до екватора, на якому можна буде зустріти володаря Греммі та ще чимало дуже добрих музикантів.
Сцена біля Палацу Потоцьких
Квартета KK4tet (Україна)
- До складу квартету входять: тенор саксофон - Микола Ришков, баритон саксофон- Григорій Паршин, контрабас - Христина Кирик, барабани - Тарас Козак.
- На виступах звучать авторські композиції Христини Кирик та Миколи Ришкова та власні аранжування джазових стандартів.
- У 2020 році гурт записав альбом «2 + 2» на плівковий магнітофон. Аналоговий метод запису альбому дозволяє відчути себе на концерті.
- «У джазі можливо максимально вільно самовиразитися. Тому для нас це сама захоплююча музика!» – розповідає бенд-лідерка проекту Христина Кирик.
- Христина Кирик до контрабаса грала на фортепіано, бандурі, гітарі та бас-гітарі.
Сцена по площі Ринок
Carlos Cortés Bustamante (Іспанія)
- Карлос Кортес Бустаманте – універсальний музикант із широким музичним кругозором.
- Музикант народився 2 березня 1983 року.
- Він жив та вивчав музику в Англії, Бельгії, Марокко, на Кубі, в Іспанії тощо.
- На концерті прозвучать твори, у яких об’єднані фламенко з джазом, латиноамериканською музикою, африканськими ритмами.
- Музикант буквально створює нові жанри, переплітаючи американську й іспанську народну музику, домішуючи до цього музичні традиції Андалусії.
Motel Kaiju (Італія)
- Kaijū – японське слово, що перекладається як «дивний звір».
- Квартет джазового музиканта Нікколо Фараче був сформований у Мілані.
- Музика квартету заснована на творчому балансі штучних і природних звуків, із використанням вінтажних синтезаторів і сучасних технологій за підтримки ритміки, властивої сучасній танцювальній музиці.
- У 2018 році гурт випустив перший концертний альбом на аудіокасеті обмеженим накладом.
- Відомий джазовий журнал Jazz Life (Японія) написав, що альбом став новим відродженням видатних традицій електро-джазу.
Сцена Едді Рознера
Jan Lundgren «Jazz Meets Folk» (Швеція-Австрія-Швейцарія-Австралія)
- Піаніст володіє видатною технікою та енциклопедичними знаннями про традиції американського джазового фортепіано.
- Він став одним із піонерів процесу відділення європейського джазу від американського і визначив напрям для наступних поколінь музикантів.
- Його гра поєднує в собі віртуозність, глибоке розуміння форм, типових для європейської класичної музики; використання джерел народної музики; традиції американського джазу та безмежну радість імпровізації.
- Лундгрен записав понад 50 альбомів і десятки як сайдмен.
- З 2014 року він записується виключно для ACT.
Chris Botti (США)
- Трубач і композитор Кріс Ботті з моменту виходу його альбому When I Fall In Love (2004) став одним із найпопулярніших американських інструментальних виконавців.
- У 2012 році його альбом Impressions отримав Греммі в категорії «Кращий поп-інструментальний альбом».
- На рахунку Кріса Ботті понад чотири мільйони проданих платівок.
- Ботті записувався й виступав із такими зірками, як Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, Леді Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейер, Андреа Бочеллі, Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк Сінатра.
- Кріс Ботті перебуває на гастролях в середньому 300 днів на рік.
Фото: Leopolis Jazz Fest
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